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Giriş Tarihi: 13.7.2021 06:46 Son Güncelleme: 13.7.2021 07:07

Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti

BETÜL USTA BETÜL USTA
Pakistan'ın KKTC açıklaması Rumları panikletti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Avrupa Müktesebatı'na aykırı olarak üyeliğe kabul eden Avrupa Birliği(AB) Yunan tezlerini kayıtsız şartsız destekleyerek adada iki devletli çözümün mümkün olmadığını vurgularken, uluslararası arenada fiili gerçekler göz önüne alınarak hareket ediliyor.

Ankara'nın Pakistan Büyükelçiliği sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne(KKTC) bir heyet göndereceğini ilan etti. Büyükelçilikten konuya ilişkin olarak SABAH'a, "Bu rutin bir uygulama.



Bizim orada konsolosluğumuz olmadığı için Pakistan vatandaşlarının vize işlemleriyle alakalı olarak konsolosluk memurlarından oluşan bir ekip gitti" bilgisi verildi. Buna karşın paylaşımda fiili duruma uygun şekilde 'KKTC'nin resmi olarak zikredilmesi Yunanistan ve GKRY'de panik, Kıbrıs Türklerinde heyecan yarattı.



RUMLAR RAHATSIZ!

Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ülkenin 'tanınması' noktasında kardeş ve dost "Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya"dan adımlar gelebileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı.



Rum ve Yunan medyasında 'Ya KKTC'yi tanırlarsa' sancısı baş gösterirken Rum yönetimi ve Yunanistan ise bu konuyu da 'büyük ağabey'lerine şikayet etmekten geri durmuyor. Son olarak Pakistan Büyükelçiliği'nde ülke ismini olduğu şekliyle zikretmesi Rumları rahatsız etti.



ERDOĞAN ZİYARETİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Kıbrıslı kaynaklar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da gerçekleştireceği KKTC ziyareti öncesi Pakistan'dan böyle bir adım gelmesinin dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.



Kaynaklara göre, tanıma olsun ya da olmasın KKTC'nin Türkiye'nin dost ve müttefikleri başta olmak üzere birçok ülkeyle temasları önümüzdeki dönemde hız kazanacak. Ekonomik ve ticari işbirlikleri kurulacak mekanizmalarla artış gösterecek.

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Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti
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