Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti





Kaynaklara göre, tanıma olsun ya da olmasın KKTC'nin Türkiye'nin dost ve müttefikleri başta olmak üzere birçok ülkeyle temasları önümüzdeki dönemde hız kazanacak. Ekonomik ve ticari işbirlikleri kurulacak mekanizmalarla artış gösterecek.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan anlamlı ziyaret: "Belki de ben şehit olacaktım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz