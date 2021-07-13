Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya’da uçurum salıncağında dehşet anları! 2 bin metreden böyle düştüler
Giriş Tarihi: 13.7.2021 16:54

Rusya’da uçurum salıncağında dehşet anları! 2 bin metreden böyle düştüler

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Rusya’da uçurum salıncağında dehşet anları! 2 bin metreden böyle düştüler

Son yıllarda turistik rotaların gözde eğlencesi haline gelen, uçurum kenarına kurulmuş salıncaklar, bu kez korku dolu anlara neden oldu. Rusya’nın Dağıstan bölgesinde, 2 bin metre yüksekliğe kurulan bir salıncağa binen iki kadın, zincirin yerinden çıkması sonucu uçuruma düştü.

Rusya'nın Dağıstan özerk bölgesinde yaşanan bir kaza, izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

HAVADA KORKUNÇ KAZA

Son dönemlerin en gözde turist aktivitelerinden olan, uçurum kenarına kurulan salıncaklar, bu kez faciaya sebep oluyordu.

2 bin metre yükseklikte, uçurum kenarına kurulan salıncakta hızlıca sallanan iki kadının başına, korkunç bir kaza geldi.

Yeterince sıkı güvenlik önleminin alınmadığı görülen salıncak, uçuruma doğru hızlandığı sırada birdenbire koptu.

Zincirinin yerinden çıkması nedeniyle yaşanan korkunç olay sırasında salıncağın üzerinde bulunan kadınlar, uçuruma yuvarlandı. Etraftakilerin korku dolu çığlıklar attığı olay, etrafta bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

Yürekler ağza geldi! 2000 metrelik uçurumdaki salıncaktan düştüler | Video

İki kadınsa, korkunç kazada ölmekten kıl payı kurtuldu.

Şans eseri, alt kısımda bulunan platforma düşen kadınlar, olayı hafif yaralarla atlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’da uçurum salıncağında dehşet anları! 2 bin metreden böyle düştüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA