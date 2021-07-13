Rusya’da uçurum salıncağında dehşet anları! 2 bin metreden böyle düştüler

2 bin metre yükseklikte, uçurum kenarına kurulan salıncakta hızlıca sallanan iki kadının başına, korkunç bir kaza geldi.
Yeterince sıkı güvenlik önleminin alınmadığı görülen salıncak, uçuruma doğru hızlandığı sırada birdenbire koptu.
Zincirinin yerinden çıkması nedeniyle yaşanan korkunç olay sırasında salıncağın üzerinde bulunan kadınlar, uçuruma yuvarlandı. Etraftakilerin korku dolu çığlıklar attığı olay, etrafta bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.
Yürekler ağza geldi! 2000 metrelik uçurumdaki salıncaktan düştüler | Video
İki kadınsa, korkunç kazada ölmekten kıl payı kurtuldu.