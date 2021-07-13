Son dakika haberi | Fransa'dan Google'a şok ceza! Telif hakları nedeniyle...

Son dakika haberi... Fransız hükümeti, teknoloji devi Google'ın çatı kuruluşu Alphabet Inc.'e, telif hakları ihlali nedeniyle 500 milyon euro ceza verdi. Geçtiğimiz Haziran ayında da Fransa Rekabet Kurumu tarafından reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon euro para cezasına çarptırılan Google, haftalar sonra yeniden rekor cezaya çarptırılmış oldu.

FRANSA REKABET AJANSI BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Fransa Rekabet Kurulu'ndan yapılan resmi açıklamada, cezanın nedeninin 2020 yılında varılan Google News sekmesindeki reklam rekabet kuralına uyulmaması olduğu belirtildi. Fransız Rekabet Ajansı Başkanı Isabelle de Silva, yaptığı açıklamada, "Kurumun verdiği 500 milyon euroluk ceza kararı, gözlemlenen ihlallerin ciddiyetini hesaba katıyor" ifadelerini kullandı.