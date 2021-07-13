Taal Yanardağı’nda bir günde 185 deprem

FIlipınler'ın
başkenti Manila
kentinin güneyindeki Taal Yanardağı
'nda bir günde 185 volkanik deprem meydana geldi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü
, son 24 saatte 185 volkanik depremin yaşandığını ve uyarı seviyesinin 3 olduğunu açıkladı. Taal
Yanardağı'nda, 1 Temmuz'da görülen hareketlenmeler üzerine alarm seviyesi 3'e çıkarılmış, binlerce kişi tahliye edilmeye başlanmıştı. 1965'te yaşanan patlamada bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler
'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor. DIŞ HABERLER