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Giriş Tarihi: 14.7.2021

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake oluyor

AA
ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake oluyor
ABD Başkanı Joe Biden, Ankara Büyükelçiliği'ne, eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake'i aday gösterdi. Bu gelişmeyi Medium hesabından duyuran Flake, "ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum" dedi. Büyükelçiliğinin, her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli bir görevlendirme olduğunu vurgulayan Flake, eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" belirtti.
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ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake oluyor
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