ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake oluyor

ABD
Başkanı Joe Biden
, Ankara Büyükelçiliği'ne, eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake
'i aday gösterdi. Bu gelişmeyi Medium hesabından duyuran Flake, "ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye
Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum" dedi. Büyükelçiliğinin, her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli bir görevlendirme olduğunu vurgulayan Flake, eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" belirtti.