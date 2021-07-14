Almanya’dan FETÖ’ye özel muamele

FETÖ'nün merkez üssü Almanya, örgütü nasıl kolladığını bir kez daha gösterdi. FETÖ'cü Mehmet Ali Şengül'ün cenazesinde tüm korona kuralları hiçe sayıldı.
FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen
'in yerine geçecek kişi olarak lanse edilen Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü. Kırmızı listede yer alan Şengül için Hanau
kentinde tüm Kovid-19 uygulamaları hiçe sayılarak cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce FETÖ'cü maske, mesafe kuralları ile koronalı cenazenin defin şartlarını hiçe saydı.
ALMANLAR BİLE ŞAŞIRDI
Hanau Şehir Mezarlığı'na cenaze için çadır kurulurken, eyalette korona tedbirleri için sınırlı tutulan toplanma kuralı altüst edildi. Mezarlığın tüm kapılarına çadır kuran FETÖ'cüler, kendilerinden olmayanları içeriye almazken, polisin yoğun güvenliği dikkat çekti. Yirminin üzerinde polis aracıyla yüze yakın polisin yanı sıra atlı polisler de mezarlıkta görev yaptı.
Tüm ara sokaklar tutulurken ve mezarlık çevresinde görüntü alınması engellenirken, çevrede yaşayan Almanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bir bakan için bile bu kadar tedbir alınmadığını ifade eden Almanlar, büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Polislerin, özel talimat aldıklarını dile getirmesi, ülkede FETÖ'cülerin nasıl korunup kollandığını gözler önüne serdi.
BASINA ENGEL
Cenazede Alman polisi kuş uçurtmadı. Alman polisi SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Frankfurt
Muhabiri İsa Deveçeken'i kısa süreli gözaltına aldı. Polis, "Fotoğraf çekmişsiniz, hakkınızda şikayet var" derken, basın kartları gösterilmesine rağmen 15 dakika boyunca arkadaşlarımızın görev yapmasını engelledi. Arkadaşlarımız mezarlığın dışından görüntü almak istediğinde bu kez bir polis minibüsü önlerini kesti ve araçtan inen polislerden biri, "Şehri terk edin" dedi. Erel ve Deveçeken'in, "İşimizi yapmadan gitmeyeceğiz" sözü üzerine polis, "Sizi burada bulunmaktan men ediyorum" diye konuştu. Erel'in, "Basını engelleyemezsiniz. Bana bunu yazılı verin" demesi üzerine polis, "Yazılı vermem, söylüyorum" cevabını verdi. Yine bir süre alıkonulan arkadaşlarımızın tepkisi üzerine ekip amiri gelerek, görüntü alınmasına izin verdi.
KİMLER KATILDI
Yakalanması için başına 10 milyon TL ödül konulan Mehmet Ali Şengül'ün cenazesine yine aynı ödülle aranan FETÖ elebaşlarından Abdullah Aymaz, FETÖ elebaşı Gülen'in Almanya temsilcisi Ercan Karakoyun, firari FETÖ'cüler ile örgütün ülkedeki üyeleri katıldı. Cenazede Aymaz, Şengül'e methiyeler düzdü.