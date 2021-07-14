Almanya’dan FETÖ’ye özel muamele

Giriş Tarihi: 14.7.2021

FETÖ’nün merkez üssü Almanya, örgütü nasıl kolladığını bir kez daha gösterdi. FETÖ’cü Mehmet Ali Şengül’ün cenazesinde Almanya kendi kurallarını bile yok saydı. İhanet şebekesinin bir araya gelmesine göz yumdu