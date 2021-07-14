Ayda sadece 5 gün çalışıyor: Yılda 300 gün uyuyan adam dünyayı şaşkına çevirdi

Şu anda, yılda 300 günü uyuyarak geçirdiğini söyleyen adam, en temel ihtiyaçlarını bile yerine getiremiyor.

Düzgün yaşaması için gerekli olan beslenme, temizlenme, çalışma gibi hiçbir ihtiyacını yerine getiremeyen Purkharam'ın ailesi, tüm bu ihtiyaçlarını o uyurken onun yerine gideriyor.