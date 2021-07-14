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Giriş Tarihi: 14.7.2021 12:50

Ayda sadece 5 gün çalışıyor: Yılda 300 gün uyuyan adam dünyayı şaşkına çevirdi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ayda sadece 5 gün çalışıyor: Yılda 300 gün uyuyan adam dünyayı şaşkına çevirdi

Sıra dışı hastalıklarla sık sık haberlere konu olan Hindistan’da bir adamın hastalığı, dünyada geniş yankı buldu. Ülkenin Rajasthan eyaletinde bulunan Nagaur kentinde yaşayan 42 yaşındaki bir adamın 23 yıl önce yakalandığı bir hastalık, duyanlara pes dedirtti.

Kalabalık nüfusunun da etkisiyle dünya genelinde sık sık nadir hastalık haberleriyle gündeme gelen Hindistan'da bu kez 42 yaşındaki bir adamın hastalığı konuşulur oldu.

O HASTALIK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ülkenin Rajasthan eyaletinde bulunan Nagaur kentinde yaşayan Kumbhakarna lakaplı Purkharam isimli bir adam, 23 yıl önce amansız bir hastalığa yakalandı. 'HPA Axis Hipersomnia' isimli bir uyku bozukluğu hastalığına yakalanan Purkharam'ın hayatı, o günden sonra tamamen değişti.

Gece uykusunun haricinde, gün içinde de yetersiz uyku hissi nedeniyle kişinin derin uykuya dalmasına neden olan hipersomnia hastalığına yakalanan Purkharam, yıllardır bir ayın 25 gününü uykuda geçiriyor.

YILIN 300 GÜNÜ UYUYOR

Ülke basınına konuşan Purkharam, bir kez uykuya daldıktan sonra 25 gün boyunca hiçbir şekilde bölünmeden uyuduğunu söylüyor. Bu sürenin, hastalık ilk ortaya çıktığında 7-8 gün olduğunu söyleyen 42 yaşındaki Purkharam, bu sürenin yıllar içinde 25'e çıktığını ifade etti.

Şu anda, yılda 300 günü uyuyarak geçirdiğini söyleyen adam, en temel ihtiyaçlarını bile yerine getiremiyor.

Düzgün yaşaması için gerekli olan beslenme, temizlenme, çalışma gibi hiçbir ihtiyacını yerine getiremeyen Purkharam'ın ailesi, tüm bu ihtiyaçlarını o uyurken onun yerine gideriyor.

SADECE 5 GÜN ÇALIŞIYOR

42 yaşındaki adamı uykusunda besleyen, yıkayan ailesi, kendileri olmazsa Purkharam'ın hayatta kalamayacağını söylüyor.

Bulunduğu civarda küçük bir dükkan işleten Purkharam, ayda yalnızca 5 gün çalışabiliyor. Bu sürenin hayatını kazanması ve ailesini geçindirmesi için çok kısa olduğundan yakınan Hint adamın sahip olduğu bu sıra dışı hastalık, duyanları da hayrete düşürüyor.

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Ayda sadece 5 gün çalışıyor: Yılda 300 gün uyuyan adam dünyayı şaşkına çevirdi
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