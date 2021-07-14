BM ve Türkiye’den İsrail’e kınama

Türkiye, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Humsa el- Favka köyünde Filistinlilere ait evlerin yıkılması ve aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin uluslararası hukuk ihlali olduğuna dikkati çekerek, İsrail
'in söz konusu hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınadı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk de Filistinli bedevi ailelerin evlerinin yıkılmasını kınayarak İsrail'den hesap sorulması çağrısında bulundu.