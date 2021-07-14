Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya'da yayın yapan G1'de yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kendisini hıçkırık tutmasının sebebinin araştırılması için gerekli testlerin yapılması adına başkent Brasilia'daki Silahlı Kuvvetler Hastanesi'ne gittiği duyuruldu.