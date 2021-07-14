Çin’den Afganistan açıklaması! ‘Memnuniyetle karşıladık’

Çin, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan geri çekilmesinin Afgan halkına yeni bir şans sunduğunu belirterek bu durumu memnuniyetle karşıladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaptığı basın açıklamasında, "ABD ve NATO'nun bölgeden çekilmesiyle Afgan halkı, ülkenin kaderini ele almak için yeni bir fırsata sahip oldu." ifadesini kullandı.

"ABD BARIŞI SAĞLAYAMADI"

Vang, bölgede yeniden etkisini gösteren Taliban'ı terörist gruplarla tüm bağlantılarını kesmeye çağırdı.

Öte yandan Vang, bölgede 20 yıllık askeri müdahalede bulunan ABD'nin, barışı sağlayamadığı için Afganistan'daki rolünü derinlemesine düşünmesi gerektiğini aktardı.