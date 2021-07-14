Efsane ormanı

Yozgat
'ın Çayıralan
ilçesine bağlı Turluhan köyünde yüzyıllardır kulaktan kulağa yayılan ak sakallı dede efsanesi, köyde bulunan Sıkdoruk Ormanı'nı yok olmaktan kurtardı. Köyün bin 800 rakımlı bölgesinde bulunan Sıkdoruk Ormanı görenleri şaşırtıyor. Etrafında hiç ağaç olmayan 20 hektarlık bir alanda nazarlık gibi duran ormanın hikayesi filmlere konu olacak türden. Turluhan Köyü Muhtarı Ahmet Temurlenk efsaneyi şöyle anlattı: "Köyümüzün aslında her tarafı eskiden ormanlıkmış. Ama zamanla tarım alanları açılması, odun ihtiyacı ve yangınlar nedeniyle orman diye bir şey kalmamış. Sadece Sıkdoruk dediğimiz mevkide bir ormanımız kaldı. Bu ormanı da anlatılan efsaneye borçluyuz. Rivayete göre Sıkdoruk Ormanı'nda yaşayan ak sakallı Hüseyin isimli bir dede, "Bu ormandan bir çöp bile olsa alıp evine götüren perişan olsun" demiş. O korku ile buraya kimse dokunmamış. Bu ormandan evine kozalak götürüp ölenlerin dahi olduğu, kiminin çocuğunun öldüğü, kiminin malını mülkünü kaybettiği rivayet ediliyor. Bu inanış sayesinde yüzyıllardır bu orman korunmuş. İşin ilginç tarafı, Orman İşletme Şefliği de bu ormandan bugüne kadar tek bir ağaç kesmedi. 50-60 yıllık kuruyan ve kırılan ağaçlar var. O ağaçları bile almadılar. Ormandan hiç kimse ağaç kesmiyor" diye konuştu.
'AĞAÇ KESEN AMCAM ÖLDÜ'
Köyde yaşayan 94 yaşındaki Döne Açıkyürek ise efsaneye inandıklarını belirterek, "Ben gençken Sıkdoruk'tan kozalak toplamaya gitmiştik. O sırada fırtına oldu ve küçük kızım sürüklendi. Daha sonra kızımı bir çam ağacının altında yaralanmış halde buldum. Amcam Memiş Açıkyürek ise kağnı tekerleği yapmak için ağaç kesmek istedi. Babamın uyarısına rağmen ağaç kesti. Ağacı eve getirdikten sonra sabaha karşı hayatını kaybetti" dedi.