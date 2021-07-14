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Giriş Tarihi: 14.7.2021 09:18 Son Güncelleme: 14.7.2021 09:26

Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama: Patron olmaktan nefret ediyorum!

AA
Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama: Patron olmaktan nefret ediyorum!

Dünyanın en zengin ilk üç insanı arasında yer alan Elon Musk yaptıkları ve söyledikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 50.000 dolar değerindeki 35 metrekarelik prefabrik eve taşınan Musk, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, Tesla şirketinin patronu olmaktan oldukça nefret ettiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Tesla'nın milyarder kurucusu Elon Musk, şirketin yönetim kurulu üyelerine bir güneş paneli firmasını satın almaları için baskı yapmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında konuştu.

Musk, "Bundan (Tesla'nın patronu olmaktan) oldukça nefret ediyorum; vaktimi tasarım ve mühendislik yaparak geçirmeyi tercih ederdim." ifadesini kullandı.

Davacıların avukatının, Musk'ın liderlik anlayışını eleştiren bir video göstermesi üzerine Musk, "Hiçbir şeyin patronu olmak istemiyorum." dedi ve Tesla'nın patronu olmaktan nefret ettiğini vurguladı.

Tesla hissedarları, parası tükenmek üzere olan SolarCity güneş firmasının satın alınmasıyla şirketin kaynaklarının boşa harcandığını iddia ediyor.

Söz konusu anlaşma yapıldığı sırada Musk, hem Tesla'nın hem de kuzenleri tarafından kurulan güneş paneli şirketinin yüzde 22'lik hisselerine sahipti.

Musk, söz konusu hisselerden herhangi bir kazanç elde etmediğini vurguladı.

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Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama: Patron olmaktan nefret ediyorum!
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