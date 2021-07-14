Gözler Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs
Barış Harekatı'nın yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC
) yapacağı tarihi ziyaret şimdiden Batı dünyasında merakla izleniyor. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan
başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin ana gündemi haline gelen ziyarette gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı ileri sürülen olası üç sürpriz açıklamaya kilitlenmiş durumda.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, üç sürpriz açıklama için, "Bunların başında Kıbrıs karasularında doğalgaz bulunduğunun açıklanması, kapalı Maraş bölgesinin statüsünün değiştirilmesi veya adada kalıcı askeri üs kurulması gibi olasılıklar yer alıyor" ifadesini kulandı.
KALICI ÜS İDDİASI
Avrupa medyası Türkiye'nin adaya kalıcı askeri üsler kurması olasılığına da yer veriyor.