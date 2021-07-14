İngiliz gemisini koronavirüs vurdu! Mürettebatın neredeyse tamamı…

HMS Queen Elizabeth'te görev yapan mürettebattan yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, filodaki diğer gemilerinin de bundan etkilendiği kaydedildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, mürettebatın tamamına Kovid-19 aşısının 2 dozunun yapıldığını ve salgının yönetildiğini belirtti.

Bakanlıktan bir sözcü, filodaki mürettebata düzenli test yapıldığını ve az sayıdaki mürettebatın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bu durumun filonun görevinde aksamaya yol açmayacağını aktardı.