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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Kardinal kılığında dolandıran çete yakalandı

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Kardinal kılığında dolandıran çete yakalandı
İtalya'da kardinal kılığına girerek iş insanlarını 1.7 milyon Euro dolandıran bir çete, rahip kılığına giren polisler tarafından yakalandı. Başkent Roma'da yapılan operasyonda, dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlamalarıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Katolik Kilisesi'nin en üst düzey dini rütbesi olan kardinallere ya da rahiplere özel cübbelerden giyerek ve kendilerini "Vatikan'ın aracısı" olarak tanıtarak iş insanlarını dolandırdığı belirtildi. Çetenin 2017'den beri en az 20 kişiyi toplamda 1.7 milyon Euro dolandırdığı kaydedildi.
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Kardinal kılığında dolandıran çete yakalandı
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