Kilise okulunda 160 çocuk cesedi daha bulundu

Kanada
'nın British Columbia eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bölgesinde, 160'tan fazla isimsiz çocuk mezarı daha bulunduğu bildirildi. Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğu duyuruldu. Yeni bulunan mezarlara ait bilgi, kabile ileri gelenlerinin komşu First Nation yerli topluluklarını keşif hakkında bilgilendirmesi ile ortaya çıktı.
1500 NAAŞI AŞTI
Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs'ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti. Ulaşılan çocuk cesedi sayısı bin 500'ü aştı.