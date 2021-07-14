KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene katıldı. Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolünün yer aldığı törende Atatürk anıtına çelenk sunan ve günün önemine ilişkin bir konuşma yapan Tatar, tüm baskılara rağmen adadaki Türk varlığının sürdüğünü vurguladı.

Bağımsızlığın kolay kazanılmadığının altını çizen Tatar, "Soykırıma, toplu mezarlara rağmen ne mutlu ki bize 1974'te Mehmetçik adaya çıktı. O gün Kıbrıslı Türklerin doğum günüydü. Kıbrıslı Türklerin bağımsızlıklarını kazandıkları çok önemli bir gündü. Artık Kıbrıslı Türkler de devleti, cumhuriyeti olan, bağımsız, özgür bir şekilde yaşama erdemine kavuşmuştur. Bu kolay elde edilmiş bir başarı değildir. O günden bugüne çeşitli alanlarda geliştik. Ekonomisiyle, turizmiyle, sanayisiyle gelişmiş, refah içinde yaşıyoruz. Pandemi sonrası statümüz yükselecek ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği içerisinde enerji kaynaklarının sahiplenmesinde ve mavi suların kullanılmasında önemli bir rol oynayacağız ve başkalarının oyununa gelmeyeceğiz" diye konuştu.

'ARKAMIZDA TÜRKİYE VAR'

Adada federasyon temelli görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Tatar, "Ancak Rum tarafı adaya tamamen hakim olacakları, Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsüne getirecekleri ve Türkiye'yi adadan uzaklaştıracakları bir düşünceye sahiptir. Kıbrıs Türkü bunların oyununa gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir. Çünkü bizim arkamızda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vardır. Kıbrıslı Türklerin, bağımsız, özgür bir şekilde refah ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için var olan egemenliğimizin kabul edilmesi gerekmektedir. Ben her defasında federasyona inanmadığımı, iki devletli bir çözümden yana olduğumu söyledim. BM tarafından Cenevre'de düzenlenen toplantıda artık federasyon defterinin kapandığını, iki ayrı bağımsız devletin iş birliği içerisinde anlaşmanın olabileceğini kayıtlara geçirttik. Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın onay vermesi gerekmektedir. Kıbrıs Türklerinin onay vermediği bir anlaşma olmayacağı için biz siyaseti sonuna kadar devam ettireceğiz. Kıbrıslı Türkler çok acılar çekti, çok göç yaşadık, çok mağdur olduk. Hala birtakım dayatmalar devam etmektedir ama güçlü bir milletin olarak birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu günlere kadar gelmeyi başardık. Bugünden sonra da Kıbrıslı Türklerin cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğimiz ilelebet devam edecek" ifadelerini kullandı.