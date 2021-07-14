NASA'nın Mars'tan paylaştığı kare sosyal medyayı salladı! Görenler patatese benzetti

NASA, sosyal medyayı en aktif olarak kullanan kurumların başında geliyor. Uzaydan gelen kareleri, yapılan keşifleri ve daha birçok içeriği sosyal medyadan paylaşıyor. Kısa süre önce NASA, Mars'ın iki düzensiz uydusundan biri olan Phobos'a ait bir kareyi Instagram'da yayınladı. Mars'ın diğer uydusunun adı da Deimos. Phobos'un fotoğrafı, şimdiye kadar başka bir gezegene gönderilen en güçlü kamera tarafından çekildi.
NASA'nın açıklamasına göre Phobos'un karesi yüzeyden yaklaşık 6800 km yükseklikte bulunan Mars Reconnaissance Orbiter'in HiRISE kamerası tarafından yakalandı. NASA, Phobos'un her yüzyılda 1.8 metre hızla Mars'a yaklaştığını ve yaklaşık 50 milyon yıl içinde gezegene çarpacağını belirttti.
Phobos'un atmosferi yok ve günde üç kez Mars'ın etrafında dönüyor. Popüler bir teoriye göre Phobos, Mars'ın çekim kuvveti tarafından yakalanmış, dışardan gelen bir asteroit. Fakat bazı bilim insanları buna karşı çıkıyor. Bazı uzmanlar Mars'ın bir zamanlar büyük bir uyduya sahip olduğunu, ancak bu uydunun yok olduktan sonra kalan parçaların ufak uydular olarak Mars'ın etrafında döndüğünü belirtiyor.
Phobos, 1877'de Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedildi. Mars'ın uyduları, Phobos ve Deimos isimlerini ise Yunan mitolojisindeki savaş tanrısı Ares'in oğullarından aldı.
Phobos'un Instagram'daki paylaşılan fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı Phobos'u daha önce görmediğini belirtti. Bununla birlikte Mars'ın uydusunu büyük bir patatese benzediğini söyleyen kullanıcılar oldu.
NASA'ya göre Phobos'un gündüz ve gece sıcaklıklarının ölçümleri aşırı farklılıklar gösteriyor. Bilim insanları bu yoğun ısı kaybının Phobos'un yüzeyinde ısıyı tutmayan tozun sonucu olduğuna inanıyor.