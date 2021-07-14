NASA'nın Mars'tan paylaştığı kare sosyal medyayı salladı! Görenler patatese benzetti

NASA, sosyal medyayı en aktif olarak kullanan kurumların başında geliyor. Uzaydan gelen kareleri, yapılan keşifleri ve daha birçok içeriği sosyal medyadan paylaşıyor. Kısa süre önce NASA, Mars'ın iki düzensiz uydusundan biri olan Phobos'a ait bir kareyi Instagram'da yayınladı. Mars'ın diğer uydusunun adı da Deimos. Phobos'un fotoğrafı, şimdiye kadar başka bir gezegene gönderilen en güçlü kamera tarafından çekildi.

NASA'nın açıklamasına göre Phobos'un karesi yüzeyden yaklaşık 6800 km yükseklikte bulunan Mars Reconnaissance Orbiter'in HiRISE kamerası tarafından yakalandı. NASA, Phobos'un her yüzyılda 1.8 metre hızla Mars'a yaklaştığını ve yaklaşık 50 milyon yıl içinde gezegene çarpacağını belirttti.