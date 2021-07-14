Tayvan'da panik: 2 saatte 22 deprem!

Tayvan’ın doğusundaki Hualien kentinde iki saatte 22 deprem meydana geldi. İlk sarsıntının 5,2 şiddetinde oldupu ifade edilirken diğer sarsıntıların ise 3 ila 5 büyüklüğü arasında oldupu ifade edildi.
Tayvan'ın doğusundaki Hualien kentinin 22 kez depremle sarsıldığı bildirildi. Yetkililer, sabah saatlerinde bölgede 2 saat içerisinde 22 deprem yaşandığını ve sarsıntıların bazı binalarda hasara yol açtığını belirtti.
5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE
İlk sarsıntısının 5,2 büyüklüğünde ve yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Diğer sarsıntıların 3 ila 5 büyüklüğü arasında olduğu kaydedildi.