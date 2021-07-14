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Giriş Tarihi: 14.7.2021 10:33 Son Güncelleme: 14.7.2021 10:45

Tayvan'da panik: 2 saatte 22 deprem!

AA
Tayvan'da panik: 2 saatte 22 deprem!

Tayvan’ın doğusundaki Hualien kentinde iki saatte 22 deprem meydana geldi. İlk sarsıntının 5,2 şiddetinde oldupu ifade edilirken diğer sarsıntıların ise 3 ila 5 büyüklüğü arasında oldupu ifade edildi.

Tayvan'ın doğusundaki Hualien kentinin 22 kez depremle sarsıldığı bildirildi. Yetkililer, sabah saatlerinde bölgede 2 saat içerisinde 22 deprem yaşandığını ve sarsıntıların bazı binalarda hasara yol açtığını belirtti.

5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

İlk sarsıntısının 5,2 büyüklüğünde ve yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Diğer sarsıntıların 3 ila 5 büyüklüğü arasında olduğu kaydedildi.

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Tayvan'da panik: 2 saatte 22 deprem!
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