Pakistan'da patlama: 10 ölü, 39 yaralı...

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir otobüsün yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Yukarı Kohistan bölgesinde yapımı süren Dasu Barajı'nda çalışan işçileri taşıyan bir otobüsün yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda hayatını kaybeden yabancıların, barajın yapımında çalışan Çinli mühendisler olduğu belirtildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.