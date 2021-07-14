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Giriş Tarihi: 14.7.2021 09:28 Son Güncelleme: 14.7.2021 09:31

Pakistan'da patlama: 10 ölü, 39 yaralı...

AA
Pakistan'da patlama: 10 ölü, 39 yaralı...

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir otobüsün yakınında patlama meydana geldi. Patlamadailk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir otobüsün yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Yukarı Kohistan bölgesinde yapımı süren Dasu Barajı'nda çalışan işçileri taşıyan bir otobüsün yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda hayatını kaybeden yabancıların, barajın yapımında çalışan Çinli mühendisler olduğu belirtildi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pakistan'da patlama: 10 ölü, 39 yaralı...
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