Tepkiler çığ gibi büyüyordu… Boris Johnson’dan flaş çıkış!

Boris Johnson, hükümetin, İngiltere'de sistemik ırkçılığın bir sorun olmadığına dair inancının arkasında durup durmadığını sorusuna, "Irkçılığın İngiltere'de bir sorun olduğunu düşünüyorum." yanıtını vererek, bunun ele alınması ve ortadan kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Johnson ile EURO 2020'de taraftarların, ırkçılığı protesto etmek için "diz çökme" eylemi yapan İngiliz oyuncuları yuhalama hakkı olduğunu söyleyen İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, futbolcuların maruz kaldığı son ırkçı tacizleri kınadıkları için "ikiyüzlü" olmakla eleştiriliyor.