Vücuduna bağladığı işlemcileri kaçırırken yakalandı!

Çinli HKEPC sitesinin haberine göre olay 16 Haziran'da yaşandı. Kamyon şöförünün bacaklarına ve göğüsüne bantla yapıştırılmış, Intel i7-10700 ve i9-10900KS işlemciler bulundu.
Aynı tarihte durdurulan başka bir kamyonda ise koltuklar arasına gizlenmiş bir bölmede 52 tane bilgisayar işlemcisi bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Çin polisi bir balıkçı teknesine baskın yaptı ve 300 kadar kaçak ekran kartı ele geçirdi. Ancak polisleri fark eden kaçakçılar sürat teknesine bindi ve izlerini kaybettirdi.
5 Temmuz'da nakliye konteynerinde 2200'den fazla kaçak işlemci ve 1000'den fazla RAM, güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmişti.
Son aylarda donanım ürünleriyle ilgili kaçakçılık artmaya başladı. Küresel çip kıtlığı, işlemci üretimi ve satışlar dahil olmak üzere elektronik işinin neredeyse her kısmını etkiliyor. Çin'de üretilen çipler, işlemciler Hong Kong'a getirilerek büyük karlarla başka yerlere satılıyor.
Çinli yetkililer yaptığı açıklamada, kaçakçılıkla ilgili operasyonlarına devam ettiklerini belirtti. Yakalanan kişiler en fazla 2 milyon dolara yakın para cezasıyla ve 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Yetkililer vücudunda işlemciler bulunan kamyon şöförüyle ilgili soruşturmanın da sürdüğünü açıkladı.