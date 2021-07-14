Vücuduna bağladığı işlemcileri kaçırırken yakalandı!

Çinli HKEPC sitesinin haberine göre olay 16 Haziran'da yaşandı. Kamyon şöförünün bacaklarına ve göğüsüne bantla yapıştırılmış, Intel i7-10700 ve i9-10900KS işlemciler bulundu.

Aynı tarihte durdurulan başka bir kamyonda ise koltuklar arasına gizlenmiş bir bölmede 52 tane bilgisayar işlemcisi bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Çin polisi bir balıkçı teknesine baskın yaptı ve 300 kadar kaçak ekran kartı ele geçirdi. Ancak polisleri fark eden kaçakçılar sürat teknesine bindi ve izlerini kaybettirdi.