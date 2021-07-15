Afrin’de toplu mezar bulundu

Afrin
'de terör örgütü PKK/YPG'nin bir katliamı daha ortaya çıktı. Şehir merkezinde bulunan meclis binası önünde toplu mezar bulundu. Afrin'i işgal eden eli kanlı terör örgütü, 2018 yılı Ocak ayında Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan hemen önce Yeni Afrin Mahallesi
'nde boş arazide iş makineleri ile 15-20 metre genişliğinde çukur eşti. Örgüt mensupları, kamyonetlerle getirdikleri infaz edilmiş kimliği belirsiz cesetleri kazdıkları alana gömdü. İhbar üzerine Afrin savcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, dün bahse konu yerde kazı çalışmasına başladı. Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde 35 ceset bulundu.