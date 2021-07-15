Bulgaristan’da erken genel seçimlerin nihai sonuçları açıklandı

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, parlamentoda 6 parti ve koalisyon temsil sahibi olacak. Katılımın sadece yüzde 42,19 olduğu seçimde, İTN partisi 240 üyeli parlamentoda 65 milletvekiliyle en büyük gruba sahip olacak.

Ülkeyi 12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ise oyların yüzde 23,51 ile parlamentoda 63 sandalye sahibi olarak ikinci büyük güç konumunda.

Ülkeyi 1989'a dek yöneten eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) bu seçimde büyük bir oy kaybına uğradı, parti yüzde 13,39 oy ile 36 üyeli bir gruba sahip olacak.

Eski Başbakan Borisov'a karşı bir yıllık sokak protestolarına öncülük yapan sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) koalisyonu da oyların yüzde 12,64'ünü alarak, 34 kişilik bir gruba sahip olacak.

HÖH PARTİSİ 5. SIRADA

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, 4 Nisan'da yapılan bir önceki seçimde aldığı oy oranını yükseltmiş olmasına rağmen yeni parlamentoda milletvekili sayısını 30'dan 29'a indirdi.

Son seçimde oyların yüzde 10,71'ini alan HÖH, bir önceki seçimde yüzde 10,51 oranında oy almıştı ancak 11 Temmuz'da katılım oranının düşük olması nedeniyle parti parlamentoda 5. sıraya geriledi.

Borisov'a karşı solcu oyları toplayan Ayağa Kalk! Magandalar Dışarı! (İSMV) koalisyonu ise oyların yüzde 5,01'iyle parlamentoda 13 kişilik en küçük gruba sahip olacak.

Türkiye ve Bulgaristan'daki Türk ile Müslümanlara karşı düşmanlığa dayalı siyaset yürüten ırkçı ve aşırı milliyetçi 3 partinin oluşturduğu Bulgaristan Vatanseverleri (BP) koalisyonu yüzde 3,14 oy oranıyla parlamentoya girmek için yüzde 4 barajını aşamadı.

Seçime katılan 35 bin 200 kişi, pusulada "Kimseyi desteklemiyorum" tercihini seçti.

KABİNE KURULMASI ZOR OLACAK

Bulgaristan'da seçim sonrası oluşturulacak 46. Dönem parlamentosundaki siyasi güçlerin arasındaki zıtlaşma nedeniyle kabine kurma çalışmalarının zorlu olması bekleniyor.

Siyasi deneyimi olmayan, yaptığı skeçler ve taverna müziklerine dayalı bir şöhrete sahip şovmen Trifonov, seçimin nihai sonuçlarını beklemeden, yeni parlamento oluşturulduğunda sunacağı 18 üyeli kabine listesini duyurmuştu.

Siyasi programı belirsiz, kampanya yapmadan seçim kazanan Trifonov, sahibi olduğu "7/8" adlı küçük TV kanalından yaptığı açıklamasında, kimse ile koalisyon kurmayacağını belirterek, başbakan adayı olarak ise siyasi itibarı şaibeli eski bakanlardan Nikolay Vasilev'i başbakan adayı gösterdiğini duyurmuştu.

Parlamentoda yer alacak HÖH haricindeki tüm siyasi güçler, Trifonov'un tavrını "siyasi görgüden uzak bulup, teklif ettiği kabineye destek vermeyeceklerini" bildirmişti.

Trifonov'a karşı olan eski Başbakan Boyko Borisov da hükümet kurma görevi kendisine geldiğinde onu anında iade edeceğini duyurmuştu.

ERKEN SEÇİM OLASILIĞI YÜKSEK

Ülkenin anayasasına göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kabine kurma görevini en büyük iki siyasi gücün başarısız olması durumunda üçüncü bir partiye vermesi gerekiyor.

BSP veya DB'nin bu görevi yerine getirebilecek kadar oy toplamaları beklenmiyor.

Bulgaristan'da kurulacak yeni hükümetin parlamentoda 240 milletvekilinin en az 121'inden güvenoyu olması gerekiyor. Başarısızlıkları durumunda ülke yeniden erken seçime gidecek.

Ülkede 4 Nisan'da yapılan bir önceki olağan genel seçimi sonrası oluşturulan 45. Dönem parlamentosu benzer siyasi zıtlaşmalardan dolayı sadece 9 oturum yapabilmiş ve ilk ayın sonunda feshedilmişti.