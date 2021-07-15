Fransa’da son 24 saatte 3 bin 617 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

3 BİN 617 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 3 bin 617 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 833 bin 341'e ulaştığı bildirildi.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 16 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 429'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 914'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 54 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 63 milyon 108 bin 541 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 36 milyon 738 bin 501'ine tek doz aşı yapıldı.