Fransa’dan DEAŞ ile işbirliğine onay

FRANSA
devletinin, çimento şirketi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ ile arasındaki anlaşmadan bilgisi olduğu ortaya çıktı. Liberation
gazetesinin haberine göre, Suriye
'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye açıkça destek veren şirketin, Fransız
istihbaratının bilgisi dahilinde DEAŞ'a da haraç verdiği belirlendi. Fransız istihbarat servisine ait Ağustos 2014 tarihli gizli notta, Lafarge'ın Suriye'de faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ ile anlaşma yaptığı belirtiliyor. Fabrikayı ele geçiren DEAŞ'ın Lafarge'a ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve kontrolündeki bölgelerde ulaşım izni verdiği yer alan notta, iznin arkasında bir anlaşma olduğu ifade ediliyor.