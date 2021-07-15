İtalya’da son 24 saatte 2 bin 455 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı son 2 gündür 2 binin üzerinde seyrediyor.

2 BİN 455 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 190 bin 922 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 455 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 278 bin 319'a ulaştığı kaydedildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 9 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 840'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 264 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 40 bin 900 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 2 kişi artarak, 153'e yükseldi. İtalya'da Kovid-19 testlerindeki pozitiflik oranı ise yüzde 1,3'e yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 59 milyon 612 bin 943 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 25 milyon 449 bin 62 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.