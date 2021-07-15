Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu

Grup adına konuşma yapan dernek başkanı Adem Gündoğdu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınadı ve darbe teşebbüsünün 5'inci yılında şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Hem Japonya'da hem küresel düzeyde FETÖ'nün etkisini sürdürmeyi planladığını aktaran Gündoğdu, konuşlandığı her ülke için örgütün tehdit oluşturduğunu kaydetti.