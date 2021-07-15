Terör bumerangı Avrupa’yı vurdu

Türkiye
'nin terör örgütü YPG konusundaki haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Avrupa Birliği
(AB) Terörle Mücadele Koordinatörlüğü terör örgütü YPG, hakkında Avrupa'yı uyaran açıklamalar yayınladı. AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove
tarafından hazırlanan ve AB üyesi ülkelerin delegasyonlarına gönderilen "Sol ve Anarşist Aşırıcılık ve Terörizmle Mücadele İçin AB Eylemi" başlıklı iç tartışma belgesi, AB'de sivil özgürlük konularını takip eden kâr amacı gütmeyen "Statewatch" isimli kuruluş tarafından yayımlandı. Kerchove, Avrupa'daki aşırı sol terör grupları ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki bağların güçlendiğini kaydetti. Açıklamada YPG'ye katılan aşırı solcuların Avrupa'daki terör eylemlerinde kullanabilecekleri kabiliyetler edindiği ve YPG terör örgütü sayılmadığı için bu kişilerle ilgili yasal takibat yapılamadığı uyarısında bulunuldu. AB'nin belgesinde sadece terör örgütü YPG değil bir başka terör örgütü olan DHKP-C de yer aldı. DHKP-C'nin Avrupa ülkelerinin topraklarını, Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek için lojistik üs olarak kullandığı ifade edildi. AB Polis Teşkilatı
Europol de haziranda yayımladığı raporunda, PKK'nın Almanya
, Fransa
, Belçika
gibi ülkelerde propaganda faaliyetlerini mobilize ettiğini ancak Kovid sebebiyle istediği parayı toplayamadığını ifade etmişti.