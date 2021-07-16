Afrin’de PKK vahşeti

Suriye
'nin Afrin
bölgesinde, Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kontrol ettiği bölgede katlettiği kişileri toplu mezarlara gömdüğü ortaya çıktı. Önceki gün yapılan kazılarda 35 kişinin iskeleti bulundu. Hava kararınca çalışmalara ara verildi. Dün sabah tekrar başlayan kazı çalışmalarında toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e çıktı. Öte yandan Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler Afrin kent merkezine roketli saldırı düzenledi. Atılan 7 roketin patlaması sonucunda, biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 10 sivil de yaralandı. YPG/ PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakata rağmen Tel Rıfat ilçesini boşaltmamıştı.