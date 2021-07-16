Almanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 106’ya yükseldi

Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Selde kaybolan bin 300 kişiden haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık bin asker selden etkilenen bölgelerde çalışmalara devam ediyor.