Almanya’yı sel vurdu: 58 ölü, 70 kayıp

Avrupa
sellere teslim oldu. Almanya
'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle ülkenin batısında bulunan Rheinland-Pflaz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde 58 kişi hayatını kaybetti. Birçok bölgede sel ve su baskınlarından dolayı cadde ve sokaklar sular altında kalırken bazı evler çöktü. Rheinland-Pfalz eyaletinde 6 bina çökerken birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Bölgede 70 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Rheinland-Pflaz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, böyle bir felaketi şimdiye kadar görmediğini belirterek, "Bu gerçekten çok yıkıcı" dedi. Belçika
'da ise şiddetli yağışlar nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.