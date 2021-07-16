Giriş Tarihi: 16.7.2021

Dünyaya örnek olan direniş

FETÖ’nün darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla dünyanın dört bir yanındaki Türkler şehitleri andı. Hainlere karşı ‘Dünyanın hiçbir yerinde rahat yok’ mesajları verildi