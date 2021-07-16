EA Games şantajla karşı karşıya! Hackerlar açıkça tehdit etti ve verileri paylaşmaya başladı

Motherboard sitesinin haberine göre siber korsanlar bir forumda, "Birkaç hafta önce EA'ye ödeme yapması için e-posta gönderdik, ancak herhangi bir cevap alamadığımız için verileri yayınlayacağız" mesajını paylaştı.
Görünüşe göre hackerlar içeriğinde EA geliştirme araçları ve Origin mağazasına referanslar olan 1.3 GB'lık bir dosyanın kopyasını da yayınladı. Motherboard sitesi böyle bir dosyanın paylaşıldığını belirtiyor.
Bir EA Games sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bilgisayar korsanlarının neler yaptığının farkındayız. Yayınlanan dosyaları analiz ediyoruz. Oyuncu güvenliği ve gizliliği hakkında endişe yaratacak verilerin olmadığını düşünüyoruz. Oyunlarımız, şirketimiz ve oyuncularımız için herhangi bir maddi risk olacağına inanmıyoruz. Buna inanmak için hiçbir nedenimiz yok" dedi.
EA sözcüsü yaşanan saldırıdan bu yana yeni güvenlik önlemleri aldıklarını ve sorumluları yakalamak için güvenlik güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.
EA'a yapılan saldırı, hackerların büyük oyun şirketlerine yapılan birkaç saldırıdan birisi. Siber korsanlar geçtiğimiz yıl Capcom'a ait 1 TB'ın üzerinde veriyi ele geçirdiklerini açıklamışlardı. Bu olay sonucunda Capcom'un Street Fighter 6 ve Dragon's Dogma 2 gibi henüz duyurulmamış birkaç oyun üstünde çalıştığı bir sızıntı gerçekleşmişti. Şubat ayında da The Witcher ve Cyberpunk'ın yapımcısı CD Projekt Red saldırıya uğramış ve şirkete ait veriler çalınmıştı.
Uzmanlar oyun şirketlerine yapılan saldırıların artmasındaki nedenin arkasında pandeminin olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre salgın nedeniyle evlere kapanan birçok insan zaman geçirmek için oyun oynadı ve bu nedenle oyun şirketlerinin ağlarına normalden çok daha fazla yük bindi. Bazı araştırmacılar hackerların bu durumu fırsata çevirdiğini belirtiyor. Capcom çalıntı verilerle ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle şirket ağı üzerinde yükün arttığını belirtmişti.