EA Games şantajla karşı karşıya! Hackerlar açıkça tehdit etti ve verileri paylaşmaya başladı

Motherboard sitesinin haberine göre siber korsanlar bir forumda, "Birkaç hafta önce EA'ye ödeme yapması için e-posta gönderdik, ancak herhangi bir cevap alamadığımız için verileri yayınlayacağız" mesajını paylaştı.

Görünüşe göre hackerlar içeriğinde EA geliştirme araçları ve Origin mağazasına referanslar olan 1.3 GB'lık bir dosyanın kopyasını da yayınladı. Motherboard sitesi böyle bir dosyanın paylaşıldığını belirtiyor.