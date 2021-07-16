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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:01

Endonezya’da şiddetli fırtınada tekneler alabora oldu

AA
Endonezya’da şiddetli fırtınada tekneler alabora oldu

Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.

Yerel basının haberlerine göre Kalimantan kıyılarındaki sularda meydana gelen fırtınada 5 metreyi metreyi bulan dalgalar, bir düzine balıkçı teknesinin alabora olmasına neden oldu.

81 KİŞİ KURTARILDI

Pontianak Başkanı Basarnas Yopi Haryadi, yaptığı açıklamada dokuz kişinin öldüğünü, 47 kişinin hala kayıp olduğunu ve gemilerdeki 81 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Fırtınanın yaklaşık 50 köyde su baskınlarına neden olduğu bildirildi.

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Endonezya’da şiddetli fırtınada tekneler alabora oldu
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