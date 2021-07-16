Ermenistan’dan sınır provokasyonu! Azerbaycan askerlerine ateş açtılar

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

ATEŞ ALTINA ALINDILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Temmuz günü yerel saatle 10.00 ve 13.00 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyan köyü yakınlarındaki Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi.