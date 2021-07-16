Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan’dan sınır provokasyonu! Azerbaycan askerlerine ateş açtılar
Giriş Tarihi: 16.7.2021 16:57 Son Güncelleme: 16.7.2021 17:07

Ermenistan’dan sınır provokasyonu! Azerbaycan askerlerine ateş açtılar

İHA
Ermenistan’dan sınır provokasyonu! Azerbaycan askerlerine ateş açtılar

Geçtiğimiz sene Dağlık Karabağ’da yenilgiye uğrayan Ermenistan kuvvetleri, yaşadıkları hezimetin ardından Azerbaycan’a karşı düşmanca tutumuna devam ediyor. Sınır bölgelerinde Azerbaycan askerlerine karşı saldırı girişimlerine bir yenisini ekleyen Ermeni kuvvetleri, bu kez Azerbaycan askerlerine silahlı saldırıda bulundu.

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

ATEŞ ALTINA ALINDILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Temmuz günü yerel saatle 10.00 ve 13.00 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyan köyü yakınlarındaki Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi.

Ermeni askerlerinin misilleme amacıyla açılan ateşle susturulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

İki ülke sınırında oluşan gerginliğin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'da olduğu vurgulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ermenistan’dan sınır provokasyonu! Azerbaycan askerlerine ateş açtılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA