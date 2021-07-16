Fransa'da son 24 saatte 10 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çoğunu virüsün Delta varyantı vakalarının oluşturduğu Fransa'da, Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 908 artışla 5 milyon 844 bin 249'a yükseldi.

Böylece, ülkede mayıs ayının sonundan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 480'e çıktı.

Hastanelerde 899'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 971 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 37 milyon 119 bin 805'e yükseldi, 29 milyon 781 bin 387 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplam 64 milyondan fazla doz aşı yapıldı.