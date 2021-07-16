Külkedisiydi prenses oldu! Dünya Olajumoke Orisaguna'nın sıra dışı hikayesini konuşuyor!

Nijerya'da ekmek satıcılığı yapan genç kadın Ünlü şarkıcı Tinie Tempah ve fotoğrafçı Ty Bello'nun bir moda dergisi için Nijerya sokaklarında çekim yaptığı sırada karşısına çıkmasıyla hayatı hiç beklemediği şekilde değişti. Genç kadın çekim yapıldığını bilmediğinden kameranın kadrajına girmiş bulundu ve dönüm noktası tam bu anda gerçekleşti. İşte ekmek satıcılığından ünlü modele dönüşen Olajumoke Orisaguna'nın hayat hikayesi…
EKMEK SATICILIĞINDAN ÜNLÜ MODELE GİDEN HAYAT HİKAYESİ!
Nijerya'da ekmek satıcılığı yaparak para kazanan Olajumoke Orisaguna'nın hayatı yaşadığı bir olayla tersine döndü. Ünlü şarkıcı Tinie Tempah ve fotoğrafçı Ty Bello'nun bir moda dergisi için Nijerya sokaklarında çekim yaptığı esnada Olajumoke Orisaguna da oradan geçiyordu.
O FOTOĞRAF HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Ekmeklerini satmak amacıyla gördüğü kalabalığa yönelen kadın çekim yapıldığını bilmiyordu. Farkında olmadan kameranın kadrajına girdi ve kadrajına girdiği fotoğraf hayatını değiştirdi.
DERGİ KAPAKLARINA MODEL OLDU
Çekimden sonra fotoğrafları kontrol ettiği sırada Ty Bello, Olajumoke'nin güzelliğine hayran oldu ve kendisine hemen ulaşmak istedi. Instagram hesabında çektiği fotoğrafı paylaşarak bu gizemli kadını arayan fotoğrafçı, birkaç gün içinde Olajumoke'yle iletişime geçti. Kendisine modellik teklif etti ve ardından portrelerini çekerek belgesel planladı. Ty Bello ile çekimlerinin ardından yavaşça ün kazanmaya başlayan Olajumoke çok geçmeden bir ajansla modellik sözleşmesi imzaladı.
NİJERYA'NIN KÜLKEDİSİ
'Nijerya'nın Külkedisi' lakabını alan kadın birçok yerel derginin kapaklarında boy gösterdi. Başına gelen bu olayları asla tahmin edemeyeceğini söyleyen kadın eski hayatına dönmek istemediğini ancak fırıncıda beraber çalıştığı arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini söyledi.
Kaynak: Mynet