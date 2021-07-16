Külkedisiydi prenses oldu! Dünya Olajumoke Orisaguna'nın sıra dışı hikayesini konuşuyor!

DERGİ KAPAKLARINA MODEL OLDU

Çekimden sonra fotoğrafları kontrol ettiği sırada Ty Bello, Olajumoke'nin güzelliğine hayran oldu ve kendisine hemen ulaşmak istedi. Instagram hesabında çektiği fotoğrafı paylaşarak bu gizemli kadını arayan fotoğrafçı, birkaç gün içinde Olajumoke'yle iletişime geçti. Kendisine modellik teklif etti ve ardından portrelerini çekerek belgesel planladı. Ty Bello ile çekimlerinin ardından yavaşça ün kazanmaya başlayan Olajumoke çok geçmeden bir ajansla modellik sözleşmesi imzaladı.