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Haberler Dünya Haberleri Macron'a tapınak ziyareti sırasında sözlü saldırı: İlkel bir ateistsin, burada olmaya hakkın yok
Giriş Tarihi: 16.7.2021 23:11 Son Güncelleme: 16.7.2021 23:39

Macron'a tapınak ziyareti sırasında sözlü saldırı: İlkel bir ateistsin, burada olmaya hakkın yok

Macron'a tapınak ziyareti sırasında sözlü saldırı: İlkel bir ateistsin, burada olmaya hakkın yok

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa tarihinde bir ilk olarak, ülkenin güneydeki Pireneler bölgesinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağı ziyaret etti. Orada bulunan bir kişi ise Macron'a yönelik olarak, "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." ifadeleriyle tepki gösterdi. Şahıs bu ifadelerinin ardından Macron'un korumaları tarafından gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke tarihinde ilk kez Pireneler bölgesinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağı ziyaret etti. Ülkenin en büyük Hristiyan hac merkezi olan tapınakta, müzikal grupla ilahi söyleyen Macron'a kalabalıktan bir kişi, "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." ifadeleriyle tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Macron'un korumaları yaşanan bu olayın ardından harekete geçti ve şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alındığı sırada tapınak görevlilerinden birini yaraladığı belirtilen bu kişinin, tutuklandığı ifade edildi.

BİR VATANDAŞ MACRON'U TOKATLAMIŞTI

Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

"KAHROLSUN MACRONCULUK"

Saldırgan, Macron'a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

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Macron'a tapınak ziyareti sırasında sözlü saldırı: İlkel bir ateistsin, burada olmaya hakkın yok
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