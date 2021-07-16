Macron'a tapınak ziyareti sırasında sözlü saldırı: İlkel bir ateistsin, burada olmaya hakkın yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke tarihinde ilk kez Pireneler bölgesinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağı ziyaret etti. Ülkenin en büyük Hristiyan hac merkezi olan tapınakta, müzikal grupla ilahi söyleyen Macron'a kalabalıktan bir kişi, "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." ifadeleriyle tepki gösterdi.
TUTUKLANDI
Macron'un korumaları yaşanan bu olayın ardından harekete geçti ve şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alındığı sırada tapınak görevlilerinden birini yaraladığı belirtilen bu kişinin, tutuklandığı ifade edildi.
BİR VATANDAŞ MACRON'U TOKATLAMIŞTI
Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.