Reuters muhabiri Afganistan’da görüntülediği çatışma sırasında öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, Reuters haber ajansına çalışan Hindistanlı foto muhabir Daniş Sıddiki öldürüldü.
PULİTZER ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI
Afganistan Özgür Medya Destekleme Kurumundan (NAİ) yapılan açıklamada, Reuters'a çalışan Hindistanlı foto muhabir Sıddiki'nin, Kandahar'ın Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nda yaşanan çatışmaları görüntülemek için o bölgeye gittiği belirtildi.
Sıddiki'nin sınıra yakın bir bölgede öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, foto muhabirin kim tarafından saldırıya uğradığının araştırıldığı kaydedildi. Görgü tanıkların ifadesine göre, Sıddiki, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmada hayatını kaybetti.
Sıddıki, Arakan mülteci krizi konusundaki çalışmaları nedeniyle diğer meslektaşlarıyla birlikte 2018 yılında Pulitzer Ödülü'nü kazandı.
ŞİDDET OLAYLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.
Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.