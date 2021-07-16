Türk halkı güçlü dirençle darbeyi bertaraf etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti.
Pakistan Başbakanı İmran Han
, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaparak, Türkiye
'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
SÖZLE DEĞİL CANLA MÜCADELE
Eski ABD Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, Türk halkının darbe kalkışmasını sadece sözle değil, eylemleriyle ve hayatlarıyla reddettiğini söyledi.
"BENİ ANKARA'YA GÖTÜRÜN"
Eski İngiliz Devlet Bakanı Alan Duncan, "(Haberi alır almaz) Ofisime, 'Beni hemen Ankara'ya giden bir uçağa bindirin, bu olaylarla ilgili İngiltere'den net bir görüş bildirmeliyiz' dedim" ifadesini kullandı.
'AVRUPA TEPKİDE YAVAŞ KALDI'
İtalya
'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka çağrısı) Önemli bir çağrıydı, Avrupa
'nın bu konuya topyekûn yaklaşımı belki biraz yavaş oldu. Tepkileri hızlı değildi" dedi.
BENZERİ YOK
Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot, Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimini reddederek kararlı ve istisnai bir tepki verdiğini, tarihte bir halkın darbeye karşı harekete geçtiğinin nadir görüldüğünü belirtti.
FETO, ABD İÇİN ULUSAL SORUN
ABD merkezli Hudson Enstitüsünün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'in Türkiye'ye iadesinin ABD için bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu kaydetti.