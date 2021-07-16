Twitter resmen açıkladı, fişini çekiyor! Kullanıcılar bu tarihten itibaren kullanamayacak

Twitter'ın büyük umutlarla sunduğu Fleets istenileni veremedi ve fişinin çekilmesine karar verildi. Twitter'ın açıklamasına göre Fleets özelliği 3 Ağustos tarihinde son bulacak. Şirket ekranın en üst kısmında kullanıcının akışındaki aktif olan Spaces'ın yer alacağını belirtti ve yeni özellikler üstünde çalıştıklarını vurguladı.

Fleets özelliği, diğer sosyal medya uygulamaları olan Snapchat, Facebook ve Instagram'daki hikaye özelliğinin aynısıydı.