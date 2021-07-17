Afganistan’da barış için dörtlü format

Afganistan
'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban
arasındaki çatışmalar devam ediyor. Barış sürecini ve çatışma sonrası çözümü desteklemek için ABD
, Özbekistan
, Afganistan ve Pakistan
dörtlü formatının oluşturulması kararlaştırıldı. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ülkelerin bölgesel ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir dörtlü diplomatik platform kurma konusunda anlaştığını kaydetti. Tarafların, istikrarın bölgesel işbirliği için hayati önemde olduğuna inandığı kaydedilen açıklamada, barış ve bölgesel ilişkilerin karşılıklı olarak birbirlerini daha da güçlendirdiği konusunda aynı görüşün paylaşıldığı aktarıldı.