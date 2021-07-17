Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Afganistan’da barış için dörtlü format
Giriş Tarihi: 17.7.2021

Afganistan’da barış için dörtlü format

Afganistan’da barış için dörtlü format
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar devam ediyor. Barış sürecini ve çatışma sonrası çözümü desteklemek için ABD, Özbekistan, Afganistan ve Pakistan dörtlü formatının oluşturulması kararlaştırıldı. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ülkelerin bölgesel ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir dörtlü diplomatik platform kurma konusunda anlaştığını kaydetti. Tarafların, istikrarın bölgesel işbirliği için hayati önemde olduğuna inandığı kaydedilen açıklamada, barış ve bölgesel ilişkilerin karşılıklı olarak birbirlerini daha da güçlendirdiği konusunda aynı görüşün paylaşıldığı aktarıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan’da barış için dörtlü format
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA