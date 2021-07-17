Almanya’da ağır bilanço: 106 ölü

Almanya
'da yakın tarihin en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı. Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 106'ya yükseldiği bildirildi. İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi. Selin etkili olduğu bölgelerde, haber alınamayan onlarca kişiyi arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, sel felaketinde ölenlerin sayısının 60'a yükseldiği bilgisini paylaştı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 46 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı, böylece sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 106'ya çıktı. Bu sayının artmasından korkuluyor. Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer'in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi. Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi. Bölgede, bin 300 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.
BELÇİKA'DA 22 ÖLÜ
Belçika
'da ise süren yağışların neden olduğu sellerin bilançosu ağırlaşıyor. Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışmaları için askeri helikopterlerin sevk edildiği ülkenin Limburg eyaletinde bazı beldeler ve köyler boşaltıldı. Selden etkilenen bölgelerde birçok beldede ulaşım sağlanamazken, ülke genelinde en az 21 bin kişi elektriksiz kaldı. Birçok köprünün yıkılma tehlikesi altında olduğu belirtildi.