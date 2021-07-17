Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

Ludwigsburg polisi tarafından yapılan açıklamada, Stuttgart Havalimanı'ndan kalkan "Piper" tipi uçağın, Steinebronn beldesinin kuzeybatısındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi. Uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediği, kara kutunun bulunduğu ifade edilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

ÖLENLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamada bulunan polis, uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediğini belirtti. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve bölgenin geniş çaplı kapatıldığı bildirildi.