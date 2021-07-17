Çavuşoğlu’ndan işbirliği çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan
'ın başkenti Taşkent'te Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile ayrı ayrı görüştü. Çavuşoğlu, Özbekistan'ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansın genel oturumunda konuştu. Özbekistan'ı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i vizyoner girişimi için tebrik eden Çavuşoğlu, "bağlantısallığın" yeni moda bir kelime olduğunu ancak her zaman ticaretin, refahın ve etkileşimin önemli bir faktörü olduğunu belirterek, "İpek Yolu
'nun yüzyıllardır bölgemiz için ne anlama geldiğini hatırlayın. Şimdi, modern İpek Yolu'nun zamanı" değerlendirmesinde bulundu.
Büyük fırsatlar olduğunu ancak beraber yürüyerek zorluklarla başa çıkılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İlk olarak daha fazla bölgesel işbirliğine ihtiyacımız var. Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Pakistan ve Türkiye'yi içeren üçlü mekanizmaları teşvik ederek üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türk Konseyi de umut verici bir bölgesel işbirliği modeli olarak ortaya çıkmıştır" diye konuştu.