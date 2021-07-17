FETÖ, en tehlikeli örgütlerden biri

FetullahçI Terör Örgütü'nün (FETÖ
) dünya genelinde ve özellikle ABD
'deki faaliyetlerini araştıran avukat Robert Amsterdam
, FETÖ'nün 15 Temmuz
darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu 'Amsterdam & Partners'ın (LLP) sahibi olan ve 6 yıldır Gülen örgütünü araştıran Amsterdam, "Bence Gülenciler dünyanın en tehlikeli örgütlü yapılardan biri. Ama normal terör örgütleri gibi değiller. Daha fazla sofistikeler. Kendilerini çok sempatik, çok demokratik ve açık fikirli görünen bir örgüte dönüştürebiliyorlar. Birçok maske takma yeteneğine sahipler. ABD ve Afrika'da ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde oldukça başarılı oldular. Türkiye
'de değil, tüm dünyada insanları (FETÖ'nün) demokrasiye yönelik tehlikeleri konusunda eğitmek için çok büyük bir görevimiz var" ifadelerini kullandı. Amsterdam, "15 Temmuz, birçok kişiye Gülen örgütünün gerçek yüzünü gösterdi" dedi.
İYİ PLANLANMIŞ KOMPLO
Darbe girişimi sırasında Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'nin ofisinde olduğunu kaydeden Amsterdam, haber kuruluşlarına "bunun çok iyi düzenlenmiş bir komplo gibi göründüğünü" söylediğini aktardı. Amsterdam, "Sanırım Gülen ve örgütünün işin içinde olma ihtimalinden ilk bahsedenlerden biriydim. Çünkü bu, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın ülkeyi terk ettiğine dair yalan haberler
de dahil olmak üzere ABD faaliyetleriyle çok koordineli ve bağlantılı görünüyordu" dedi. Türk halkının zaferine ilişkin soruya Amsterdam, Türk halkının demokrasiyi ve hükümetini geri almadaki kahramanlıklarının gerektiği gibi tanınmadığını belirtti.