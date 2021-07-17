Muşambalı önlem, buzulu küresel ısınmadan korud

İtalya
'da bulunan Presena buzulunu her yaz, dev bir muşambayla kaplayan bilim insanları, 1993'ten bu yana hacminin üçte birinden fazlasını kaybeden buzdağının yüzde 70'ini kurtarmaya başardı. 2008'den beri devam eden uygulamada kullanılan muşamba, güneş ışığını yansıtan jeotekstil brandalardan yapıldı. Presena buzulu, İtalya'da Val di Sole ve Valle Camonica arasındaki sınırda, Trentino ve Lombardiya bölgeleri arasında yer alıyor. Kayak sezonu sona erdiğinde, bilim insanları güneş ışınlarını engelleyen beyaz bir muşamba kullanarak buzuldaki erimeyi durdurmaya çalışıyor. Presena buzulu, küresel ısınma kaynaklı erime nedeniyle 1993'ten beri kütlesinin üçte birini kaybetti. 2008'de başlayan muşamba uygulamasıyla ise buzdağının yüzde 70'i korundu.