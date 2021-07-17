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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Pul biber ve tuzla firar ettiler

Pul biber ve tuzla firar ettiler
Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki bir hapishanede 7 tutuklu mahkûm, gardiyanları pul biber ve tuzla etkisiz hale getirerek firar etti. Mahkûmların firara hazırlanmak için günlerce hücrelerinde pul biber ve tuz biriktirdikleri kaydedildi. Olayın Pasighat hapishanesinde hücrelerin akşam yemeği servisi için açıldığı sırada gerçekleştiği ve hepsi aynı hücrede kalan 7 mahkûmun gardiyanların gözlerine pul biber ve tuz serptikten sonra firar ettiği belirtildi. Saldırıda 5 gardiyanın yaralandığı kaydedildi.
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Pul biber ve tuzla firar ettiler
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