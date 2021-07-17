Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suudi Arabistan'da kum fırtınası! Gökyüzünün rengi turuncuya döndü
Giriş Tarihi: 17.7.2021 19:25

Suudi Arabistan'da kum fırtınası! Gökyüzünün rengi turuncuya döndü

İHA
Suudi Arabistan'da kum fırtınası! Gökyüzünün rengi turuncuya döndü

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi azalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyadkum fırtınası vurdu. Kum fırtınası, Riyad'ta gökyüzünü turuncuya çevirirken, görüş mesafesini azalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Yerel kaynaklar, fırtınanın Riyad'da bu öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından geldiğini aktardı.

SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Suudi Ulusal Meteoroloji Merkezi ise bugün yayınladığı hava raporunda, Riyad, Necran ve Doğu Eyaleti'nin güney kesimlerinde rüzgar ve dolu sağanakları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Arabistan'da kum fırtınası! Gökyüzünün rengi turuncuya döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA