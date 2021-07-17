Suudi Arabistan'da kum fırtınası! Gökyüzünün rengi turuncuya döndü

SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Suudi Ulusal Meteoroloji Merkezi ise bugün yayınladığı hava raporunda, Riyad, Necran ve Doğu Eyaleti'nin güney kesimlerinde rüzgar ve dolu sağanakları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini açıkladı.